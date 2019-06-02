"Наконец-то": как главный тренер Ливерпуля Клопп отреагировал на победу в финале Лиги чемпионов

Немецкий тренер заявил, что для мерсисайдцев победа в главном клубном турнире Европы - это только начало.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в финальном матче Лиги чемпионов (2:0).

Слова Клоппа приводит официальный сайт УЕФА.

"Невероятно! Наконец-то! Наконец мы смогли сделать это. Выиграть кубок гораздо приятнее, чем пройти от него в нескольких сантиметрах. Я очень-очень рад за всех моих игроков, наших болельщиков, владельцев клуба, свою семью. Получился напряженный сезон с самой красивой концовкой, которую я только мог представить", - сказал Клопп.

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Тренер также добавил, что команде хватило хладнокрия, чтобы выиграть финал:

"Нам хватило смелости, чтобы вновь решиться дойти до финала после прошлого сезона. В последние недели перед нами встали вопросы, на которые надо было найти ответы. Мы сохранили достаточно хладнокровия, чтобы решить свою задачу сегодня. Поэтому я счастлив".

По мнению Клоппа, для "Ливерпуля" все только начинается:

"Я чувствую, что это только начало. Этот клуб живет, чтобы выигрывать. Можете представить, как важна эта победа. Она поможет нашему развитию, чтобы мы могли сделать следующий шаг и оставить глубокий след. Это превосходно".

УНИАН ранее также опубликовал фотогалерею победы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов.