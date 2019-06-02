Победа Ливерпуля в финале Лиги чемпионов: как это было (фотогалерея)

"Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" и в шестой раз в истории завоевал главный трофей европейского футбола.

"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов 2018-2019. В финальном матче подопечные Юргена Клоппа обыграли "Тоттенхэм".

Встреча завершилась со счетом 2:0.

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На 2-й минуте ударом с пенальти "красных" вывел вперед Мохамед Салах, а на 87-й минуте Дивок Ориги поставил точку в матче.

"Ливерпуль" выиграл главный клубный турнир Европы в шестой раз в истории (четыре раза - Кубок европейских чемпионов, дважды - ЛЧ). Больше титулов только у "Реала" и "Милана".

Для мерсисайдцев этот трофей стал первым за семь лет. Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов и завоевал свой шестой трофей в карьере.