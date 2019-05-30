Шахтер разгромил Львов в последнем матче сезона УПЛ

Все голы были забиты после перерыва.

Донецкий "Шахтер" в выездном матче 32-го тура УПЛ победил "Львов" со счетом 3:0.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Дентиньо вывел горняков вперед. Бразилец замкнул прострел Манора Соломона. На 78-й минуте Тарас Степаненко удвоил преимущество гостей, точно пробив под перекладину. Спустя несколько минут Николай Матвиенко установил окончательный счет матча.

"Шахтер" занял первое место в УПЛ, опередив "Динамо" на 11 очков. Также горняки в сезоне 2018/19 выиграли Кубок Украины.

"Львов" не сумел побороться за место в еврокубках и завершил чемпионат на 6-й позиции.

Львов – Шахтер 0:3

Голы: 0:1 – 65 Дентиньо, 0:2 – 78 Степаненко, 0:3 – 85 Матвиенко.

Львов – Сарнавский, Приймак, Адамюк, Висенте, Мартан, Пентелейчук(Химчак, 46), Липе, Педро Витор, Рожерио Шина (Ivanochko, 80), Бруно Дуарте, Алваро (Брама, 87).

Шахтер – Кудрик, Матвиенко, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Дентиньо, Коваленко, Фернандо Педро (Тете, 70), Маркос Антонио, Сиприано(Степаненко, 61), Соломон (Марлос, 76).