"Это все политика": украинский форвард Селезнев высказался о войне на Донбассе

Нападающий Евгений Селезнев заявил, что не знает, что на самом деле происходит на Донбассе.

Украинский форвард Евгений Селезнев, который выступает за испанскую "Малагу", рассказал о своем отъезде из Донецка и высказался о войне на Донбассе.

Своим мнением Селезнев поделился в интервью испанскому сайту malagahoy.es.

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"В Донецке у меня было все. Мое сердце было в Донецке и в "Шахтере", потому что я вырос в академии этого клуба, там был мой дом. В последний раз я был там пять лет назад. Я купил дом в Киеве, но мой дом остается в Донецке, где есть квартира и мои личные вещи. Однажды я закрыл дверь и больше не вернулся", - сказал Селезнев.

Украинский нападающий также заявил, что не знает, что происходит на Донбассе:

"Не знаю, окажусь ли я когда-нибудь там снова, потому что трудно понять, окончится ли этот конфликт или нет. В конце концов это все политика, и я не хочу много говорить об этом. Это очень сложно, потому что до конца не знаешь, что там действительно происходило", - отметил футболист.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что житель донецка показал, как сейчас выглядит "Донбасс-Арена".