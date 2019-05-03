Житель Донецка показал нынешнее состояние "Донбасс Арены" (фото)

Браконьеры, разбитые паркоматы и нет букв - чем живет знаменитый стадион сейчас.

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец прогулялся вокруг стадиона «Донбасс Арена» и рассказал, в каком состоянии стадион находится сейчас, сообщает dnews.dn.ua.

Он сразу обратил внимание, что сейчас все паркоматы на въезде на стадион разбиты.

Полтавец прошелся в зону касс, но сами кассы с 2014 года не работают.

Инсталляцию «FCSD» (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке - Football Club Shakhtar Donetsk) у входа в парк так и не вернули обратно. В апреле 2018 года по распоряжению «власти» Донецка буквы демонтировали без объяснения причин. После того, как в соцсетях поднялась волна недовольства, «мэрия» попыталась оправдаться: мол, объект был исписан вандалами и его забрали на реставрацию. Но в мае того же года буквы были обнаружены сваленными на заднем дворе стадиона, напротив входа в фан-зону со стороны ДК «Юность».

Возле стадиона в качестве ландшафтного дизайна был создан искусственный водоем, в котором раньше плавали утки. «Также здесь рыба была. Например, карпы кои красные (декоративная разноцветная рыба, выведенная из амурского подвида сазана). И замечал я, если честно, рыбаков. Сидели они тут прятались - ловили или не ловили, я не знаю, но, наверное, что-то ловили. И сейчас кое-где пузырьки идут - рыба есть», - рассказывает Игорь.

Примечательно, что и сейчас здесь ловят рыбу, но делают это уже не скрываясь - сами нынешние сотрудники стадиона. Так, донетчанин заметил одного из таких рыболовов. «Подошел я к этому рыбаку. У него на жилетке написано «Терминал сервис». Видать, он здешний сотрудник. Сидит рыбу ловит. Я камеру не стал включал. Говорю ему: ты то тут, браконьерничаешь? Говорит - не. Но сидит с кормушкой, тормозок у него. Видать, работы нет, стадион стоит, решил парниша рыбку половить. Ну, вот так, прямо возле стадиона, в искусственном водоеме, куда была запущена рыба. Голодный, блин», - возмущается донетчанин.

При этом около пруда установлена информационная табличка, запрещающая лов рыбы.

30-тонный гранитный «футбольный» мяч у входа на стадион сейчас недвижим. А ведь это самый большой вращающийся мяч в мире. Его диаметр составляет более 2,7 метра. Ранее он вращался под давлением двух струй воды и благодаря идеально круглой форме. Отклонение формы гранитного мяча от формы идеального шара составляет менее 0,1 мм. С началом военных действий в Донецке мяч впервые запустили в июле 2015 года.

«Если сказать честно, то на территории работает достаточно много рабочих - сажают цветы, убирают мусор. За территорией ухаживают, это видно - кустики подстрижены, газончики подстрижены. Очень, очень много урн, и нет мусора - местная администрация за этим бдит», - комментирует Игорь.

«Ну, что я могу сказать о тебе, «Донбасс Арена»? Как и о Донецке. Красивая - ну, а толку-то теперь с нее - никакого, абсолютно. Стоит себе огромное здание. Пока стоит, пока не рушится. В плане отдыха - да, сюда можно прийти погулять, походить, посидеть на лавочке. Ну, а как объект, который строился для проведения международных матчей, стадион уже все... Я думаю, не скоро здесь заиграют какие-то известные команды и из других стран мира», - резюмировал разочарованный донетчанин.

Как сообщал УНИАН, журналисты показали фото "премьер-министра" группировки "ДНР", скрывавшего свое лицо.