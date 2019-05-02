Врач клуба Порту рассказал, от чего зависит будущее Касильяса в футболе

Возвращение легендарного голкипера в большой футбол называют маловероятным.

Глава медицинского штаба португальского «Порту» Нелсон Пуга прокомментировал самочувствие голкипера Икера Касильяса, который накануне, 1 мая, перенес инфаркт и позже был прооперирован. Также он рассказал об условиях возвращения Касильяса в большой спорт.

«Всё будет зависеть от лекарств, которые Икер будет принимать. Также нужно будет посмотреть, как его организм будет реагировать не только на отдых, но и на напряжение, связанное с физическими нагрузками. Нужно будет проявить терпение, и после большого количества разговоров и обсуждений будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

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Сейчас Икер чувствует себя хорошо, он находится в стабильном состоянии и реагирует на все со свойственным ему чувством юмора. Рядом его семья, так что он спокоен. Сейчас начинается первый этап его восстановления», - приводит слова Пуги Marca со ссылкой на Porto Canal.

Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает.

У футболиста остается еще год контракта с клубом. Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 31 матч в чемпионате Португалии, в которых пропустил 19 голов.