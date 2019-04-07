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Днепр-1 обыграл Ворсклу в битве за выход в полуфинал Кубка Украины

19:08, 07 апреля 2019
Футбол
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СК &quot;Днепр-1&quot;

В матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу СК "Днепр-1" на родном стадионе в Днепре победил "Ворсклу" со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

В первом тайме команды голов не забивали. На 77-й минуте встречи Станислав Кулиш вывел днепрян вперед, замкнув прострел партнера. Через пять минут Игорь Когут удвоил преимущество хозяев поля.

Таким образом, СК "Днепр-1" присоединяется к "Заре" и "Ингульцу", которые раньше вышли в полуфинал Кубка Украины. Последний полуфиналист определится в поединке "Шахтера" и "Динамо".

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Теги: #Кубок Украины по футболу#Днепр-1погода в Днепропетровске