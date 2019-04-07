Онлайн-трансляция Шахтер - Динамо - 1:1: Кубок Украины, 1/4 финала

Сегодня в Харькове проходит четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором встречаются лидеры украинского футбола.

Сегодня в Харькове проходит четвертьфинальный матч Кубка Украины, в котором встречаются лидеры украинского футбола - "Шахтер" и "Динамо".

Любопытно, что жребий до этого 4 раза сводил динамовцев и горняков на ранних стадиях Кубка, и во всех четырех случаях выигрывали горняки. Как произойдет на этот раз?

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Добрый вечер!

Вашему вниманию стартовые составы команд.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.

«Динамо»: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, Вербич.

Команды уже на поле. Звучит Гимн Украины.

Отметим, что два полуфинаиста Кубка уже известны. "Заря" минимально обыграла ФК "Львов" - 1:0, а перволиговый "Ингулец" сотворил сенсацию, пройдя "Карпаты" в серии пенальти.

1. Поединок начался. Горняки развели мяч с центра поля.

2. Тут же штрафной заработали донетчане. До ворот 33,6 метра - подсказывает телевизионная графика.

3. Мяч после удара Тайсона застрял в динамовской "стенке".

6. "Шахтер", как и ожидалось, начал матч первым номером.

9. ГОООООЛ! "Динамо"!!! 0:1! Динамовцы устроили настоящий пожар в штрафной горняков. Могли забивать сразу несколько футболистов, в итоге хозяева, казалось бы, вынесли мяч, но на линии штрафной сфера попала к Гармашу, который отважился на хлесткий удар. Пятов был закрыт скоплением игроков и не смог помешать взятию ворот!

12. Горняки заработали угловой с правого фланга.

13. Подача в штрафную - без удара.

16. Вербич получил хорошую проникающую передачу - вне игры.

17. Образцовая контратака у "Динамо" и великолепный момент! Шапаренко обыгрался с Цыганковым и бил практически в упор метров с девяти - Пятов успел сложиться и забрать мяч.

19. Первые страсти на поле. Два капитана - Тайсон и Цыганков - схлестнулись в игровом эпизоде. В итоге бразилец неуклюже отмахнулся рукой и попал в лицо Виктору. Тот какое-то время провел на газоне, приходя в чувство.

20. Тайсон получил предупреждение.

21. Ответ "Шахтера" на гол "Динамо"! Удар Тайсона метров с 13-ти - и мяч потряс перекладину!

24. Кендзера и Исмаили на газоне. И дают поляку предупреждение. Наступил он на бразильца.

28. Шепелев пробил издали! Рядом со штангой, но Пятов все контролировал.

34. Кривцов явно срубил Вербича на фланге, но свисток арбитра молчит.

37. Сладкая парочка - Тайсон и Цыганков - вновь в центре внимания. Бразилец рукой остановил Виктора, "Динамо" получило право на штрафной.

38. Цыганков со штрафного попал в штангу! Ух!

40. Степаненко получил предупреждение - в центре поля Тарас срубил Сидклея.

43. Алан Патрик также получает желтую карточку. В центре поля он врезал Вербичу.

45. Опасность у ворот "Шахтера" после углового. Лишь неточность Кендзеры, у которого мяч свалился с ноги, помешала гостям вновь огорчить Пятова.

ПЕРЕРЫВ

Второй тайм начался.

46. Замена у "Шахтера". Вместо Алана Патрика выходит Манор Соломон.

47. Шапаренко за фол в центре поля получил желтую карточку.

50. Новичок горняков Соломоон классно пробивал с линии штрафной после прострела Исмаили! Бойко вытащил!

53. "Шахтер" мощно начал второй тайм! Мораеса упустили и он пробивал из-за пределов штрафной. Бойко почему-то был далеко от ворот, но все равно отбил!

55. Контратака "Динамо", Шапаренко выводил Вербича, но тот в офсайд залез.

57. ГОООООЛ! "Шахтер" сравнял счет! 1:1! Гол напрашивался из последних событий, но все равно "Динамо" пропускает очень обидный мяч. Киевляне привезли себе сами. Тайсон на ровно месте обокрал Кадара, в подкате отдал назад на Мораеса, который реализовал свой шанс.

61. А вот и она - точка кипения! В центре поля сцепились Гармаш и Мораес. Футболисты померялись крепостью лбов - Мораес оказался на газоне, и арбитр удалил Гармаша с поля!!! Мораес при этом отделался предупреждением.

68. Замена у "Шахтера". Веллингтон Нем заменил Марлоса.

69. Еще одно удаление! Мораес должен покинуть поле!

70. Все абсолютно заслуженно. Мораес сыграл в грубом подкате в ноги Шапаренко, подкосив динамовца. Это вторая желтая карточка для Жуниора и как результат - красная.

73. Что интересно, удаления заработали сегодня те игры, которые перед этим отличились забитыми мячами.

77. Шепелев налетел на Коваленко и получил предупреждение.