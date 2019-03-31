Ливерпуль обыграл Тоттенхэм благодаря автоголу на 90-й минуте

"Красные" вновь вышли на первое место в английской Премьер-лиге.

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Первый гол был забит на 16-й минуте. Эндрю Робертсон выполнил навес с фланга и Роберто Фирмино точно пробил головой, открыв счет в пользу "Ливерпуля". В середине второго тайма гостям удалось сравнять счёт. Лукас Моура отличился с передачи Кристиана Эриксена.

Решающий гол был забит на 90-й минуте. Уго Льорис отбил удар Мохамеда Салаха, мяч попал в защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда и срикошетил в сетку.

«Ливерпуль», набрав 79 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. На втором месте - «Манчестер Сити» (77), однако "горожане" имеют один матч в запасе.