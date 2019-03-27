Умер почетный президент Манчестер Сити

Бернард Хэлфорд скончался на 78-м году жизни.

Во вторник на 77-м году скончался пожизненный президент "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд.

Почти 40 лет Хэлфорд трудился на благо клуба, сообщается на официальном сайте английской команды.

"Манчестер Сити" выражает свои соболезнования родственникам и друзьям этого выдающегося человека", - говорится в сообщении.

Функционер последнее время сильно болел, но продолжал быть постоянным посетителем арены Сити во время домашних матче основной команды и офиса Клуба, который он любил до своих последних дней.

По его собственному признанию, Бернард "ел, спал и дышал" Сити - фактически, его прозвище на протяжении многих лет было действительно "Мистер Манчестер Сити".

Президент клуба Халдун Аль Мубарак привел дань уважения Бернарду, сказав: "Потеря Бернарда Хэлфорда знаменует собой чрезвычайно печальный день для нашего футбольного клуба. Бернард был невероятно преданным, лояльным и замечательным частью истории города на протяжении почти пяти десятилетий. Мне повезло и я имел честь знать его десять лет. Он жил и дышал Манчестер Сити и был неутомимым защитником для нас".