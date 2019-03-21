Фанаты показали красивый перфоманс в честь уходящих легенд сборной Германии
Болельщики сборной Германии устроили яркий перформанс перед началом товарищеского матча с Сербией, который состоялся накануне, 20 марта, и завершился со счётом 1:1.
Перформанс был посвящён футболистам «Баварии» Матсу Хуммельсу, Томасу Мюллеру и Жерому Боатенгу, которые прекратили выступление за национальную команду по решению главного тренера Йоахима Лёва. Фанаты выложили на трибуне слово «спасибо» и номера, под которыми игроки выступали за сборную, – 5, 13 и 17.
DANKE 🖤❤💛@esmuellert_@JB17Official@matshummelspic.twitter.com/2GEfpmNNhv— DFB_Fanclub (@DFB_Fanclub) 20 березня 2019 р.
Йоахим Лёв объяснил своё решение желанием реформировать сборную Германии, предоставив игровое время более молодым футболистам.
Хуммельс, Мюллер и Боатенг на троих сыграли за национальную команду 246 матчей. Боатенгу, самому старшему из трио, в сентябре исполнится всего лишь 31 год. Решение тренера на фоне этих факторов вызвало повышенный резонанс в Германии.
Стоит добавить, что все три футболиста становились чемпионами мира в 2014 году в составе бундестим.
Отметим, что сборная Германии провалила ЧМ-2018 и вылетела прошлой осенью из высшего дивизиона Лиги наций.