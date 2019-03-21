Фанаты показали красивый перфоманс в честь уходящих легенд сборной Германии

Три чемпиона мира 2014 года - Матс Хуммельс, Томас Мюллер и Жером Боатенг - попрощались со сборной.

Болельщики сборной Германии устроили яркий перформанс перед началом товарищеского матча с Сербией, который состоялся накануне, 20 марта, и завершился со счётом 1:1.

Перформанс был посвящён футболистам «Баварии» Матсу Хуммельсу, Томасу Мюллеру и Жерому Боатенгу, которые прекратили выступление за национальную команду по решению главного тренера Йоахима Лёва. Фанаты выложили на трибуне слово «спасибо» и номера, под которыми игроки выступали за сборную, – 5, 13 и 17.

Йоахим Лёв объяснил своё решение желанием реформировать сборную Германии, предоставив игровое время более молодым футболистам.

Хуммельс, Мюллер и Боатенг на троих сыграли за национальную команду 246 матчей. Боатенгу, самому старшему из трио, в сентябре исполнится всего лишь 31 год. Решение тренера на фоне этих факторов вызвало повышенный резонанс в Германии.

Стоит добавить, что все три футболиста становились чемпионами мира в 2014 году в составе бундестим.

Отметим, что сборная Германии провалила ЧМ-2018 и вылетела прошлой осенью из высшего дивизиона Лиги наций.