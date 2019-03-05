Зинченко включен в символическую сборную тура английской Премьер-лиги

Кроме того, украинец лидирует в голосовании на лучшего игрока "Манчестер Сити" в феврале.

Александр Зинченко вошел в символическую сборную 29-го тура Премьер-лиги по версии эксперта организации Алана Ширера. Украинец был признан лучшим игроком матча против "Борнмута", сообщает Sportarena.

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Кроме того, Зинченко был номинирован на звание лучшего игрока февраля в "Манчестер Сити". Он уверенно выигрывает борьбу у Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга.

Полностью символическая сборная 29-го тура выглядит так: Лено (Арсенал) – Ван-Бисакка (Кристал Пэлас), Ван Дейк (Ливерпуль), Сократис (Арсенал), Зинченко (Манчестер Сити) – Заха (Кристал Пэлас), Перейра (Уотфорд), Райс (Вест Хэм), Жота (Вулверхэмптон) – Лукаку (Манчестер Юнайтед), Батшуайи (Кристал Пэлас).

22-летний Зинченко в нынешней кампании сыграл в 18 матчах за "Ман Сити" во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 голевыми передачами.

"Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая "Ливерпуль" на одно очко. Следующий поединок "Горожане" проведут 9 марта против "Уотфорда" в Премьер-лиге.