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Ливерпуль не смог обыграть Эвертон в дерби и потерял первое место в АПЛ

20:24, 03 марта 2019
Футбол
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&quot;Ливерпуль&quot; не смог обыграть &quot;Эвертон&quot; и потерял первое место / REUTERS

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги состоялось знаменитое ливерпульское дерби - "Эвертон" принимал лидера чемпионата "Ливерпуль". Матч принципиальных соперников завершился боевой ничьей - 0:0.

После осторожного первого тайма команды показали более атакующий футбол после перерыва: "Ливерпуль" владел территориальным преимуществом, однако команду Юргена Клоппа подвела реализация моментов. В конце игры "Эвертон" провел несколько опасных контратак, однако и от него удача в этот день отвернулась. 

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Ничья в этой встрече, тем не менее, может кардинально изменить ход чемпионской гонки в чемпионате Англии. "Ливерпуль", который до этого был лидером турнирной таблицы, пропустил на первое место "Манчестер Сити" (70 очков против 71). 

Среди других результатов тура стоит отметить ничью «Тоттенхэма» и «Арсенала» (1:1), минимальные победы «Манчестер Юнайтед» над «Саутгемптон» (3:2) и «Манчестер Сити» над «Борнмутом» (1:0). Также ближайший соперник киевского "Динамо" в Лиге Европы "Челси" обыграл на выезде «Фулхэм» (2:1).

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Теги: #английская премьер-лига