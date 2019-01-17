Соль может дебютировать за Динамо в товарищеском матче против немецкого Бохума - СМИ

Игроку были даны сутки на решение всех личных проблем.

Новичок киевского Динамо Фран Соль уже завтра присоединится к партнерам по своей новой команде.

Есть вероятность того, что дебют игрока в футболке Динамо состоится в товарищеской игре с немецким Бохумом в ближайшую субботу, 19 января, сообщает журналист Дмитрий Ильченко в своем Twitter.

"Фран Соль получил ровно сутки на решение личных вопросов. Сегодня утром транзитом через Амстердам он отправился в Мадрид, откуда в пятницу утром приедет на сбор киевского "Динамо" в Марбелью. Есть вероятность его участия в субботнем спарринге с немецким "Бохумом"", - написал журналист.

Матч Динамо - Бохум начнется в Марбелье в субботу, в 17.00 по киевскому времени.