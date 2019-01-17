Соль может дебютировать за Динамо в товарищеском матче против немецкого Бохума - СМИ
15:41, 17 января 2019Футбол
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Игроку были даны сутки на решение всех личных проблем.
Соль может дебютировать в составе Динамо уже в ближайшую субботу / facebook.com/fcdynamoua
Новичок киевского Динамо Фран Соль уже завтра присоединится к партнерам по своей новой команде.
Есть вероятность того, что дебют игрока в футболке Динамо состоится в товарищеской игре с немецким Бохумом в ближайшую субботу, 19 января, сообщает журналист Дмитрий Ильченко в своем Twitter.
"Фран Соль получил ровно сутки на решение личных вопросов. Сегодня утром транзитом через Амстердам он отправился в Мадрид, откуда в пятницу утром приедет на сбор киевского "Динамо" в Марбелью. Есть вероятность его участия в субботнем спарринге с немецким "Бохумом"", - написал журналист.
Матч Динамо - Бохум начнется в Марбелье в субботу, в 17.00 по киевскому времени.
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