Реал хочет вернуть из аренды украинского голкипера Лунина
17:46, 15 января 2019Футбол
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Первую часть нынешнего сезона вратарь провел в испанском "Леганесе".
Андрей Лунин и президент "Реала" Флорентино Перес / realmadrid.com
Мадридский «Реал» уже во время нынешнего трансферного окна может вернуть украинского голкипера Андрея Лунина из аренды в «Леганесе».
Об этом сообщает испанская Marca.
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Возвращение состоится, если «Реал» покинет третий вратарь команды Кико Касилья. Ожидается, что в начале следующей недели 32-летний испанец подпишет контракт с английским «Лидсом».
По версии источников, «Леганес» сегодня должен ответить «Реалу» на запрос о возвращении украинца.
Также «Реал» отказал «Уэске» в аренде Лунина.
Как сообщал УНИАН, на днях контракт с "Леганесом" подписал украинский защитник Василий Кравец.
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