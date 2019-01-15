Реал хочет вернуть из аренды украинского голкипера Лунина

Первую часть нынешнего сезона вратарь провел в испанском "Леганесе".

Мадридский «Реал» уже во время нынешнего трансферного окна может вернуть украинского голкипера Андрея Лунина из аренды в «Леганесе».

Об этом сообщает испанская Marca.

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Возвращение состоится, если «Реал» покинет третий вратарь команды Кико Касилья. Ожидается, что в начале следующей недели 32-летний испанец подпишет контракт с английским «Лидсом».

По версии источников, «Леганес» сегодня должен ответить «Реалу» на запрос о возвращении украинца.

Также «Реал» отказал «Уэске» в аренде Лунина.

Как сообщал УНИАН, на днях контракт с "Леганесом" подписал украинский защитник Василий Кравец.