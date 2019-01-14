Защитник сборной Украины Кравец перешел в испанский Леганес

«Леганес» заплатил за переход 21-летнего защитника более 2 млн евро.

Защитник испанского «Луго» Василий Кравец официально перешел в клуб высшего дивизиона чемпионата Испании «Леганес».

Украинец подписал контракт с "Леганесом" до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Василий Кравец будет играть за испанский клуб под непривычным для защитника седьмым номером.

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Как сообщают испанские СМИ, «Леганес» заплатил за переход 21-летнего защитника более 2 млн евро, при этом часть суммы достанется «Карпатам» - бывшему клубу Кравца.

В текущем сезоне Кравец в составе «Луго» провел 15 матчей в Сегунде (втором по рангу дивизионе), в которых сделал 2 голевых передачи. Также он вызывался в сборную Украины.

Напомним, в составе «Леганеса» на правах аренды из «Реала» играет украинский голкипер Андрей Лунин. "Леганес" на данный момент занимает 14-е место в Примере.