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"Это мечта": Ломаченко обратился к будущим участникам Олимпиады в Токио (видео)

15:53, 24 июля 2020
Бокс
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Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом / фото BoxingScene

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Видео боксер опубликовал на своей странице в Instagram.

"Для каждого спортсмена участие и победа на Олимпийских играх - это мечта. Организаторы и МОК делают все возможное, чтобы ваша мечта стала реальностью. Остался ровно год, для того, чтобы терпение превратилось в триумф. 

Я желаю всем спортсменам и тренерам крепкого здоровья и достижения поставленных целей", - сказал Ломаченко в ролике.

Василий Ломаченко во время любительской карьеры два раза выигрывал Игры - в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Olympic Games 2021 #Loma2021

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко открыл собственный отель в Одесской области.

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