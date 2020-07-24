"Это мечта": Ломаченко обратился к будущим участникам Олимпиады в Токио (видео)

Украинский боксер дважды побеждал на Олимпиадах.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко обратился ко всем спортсменам, которые выступят на Олимпиаде в Токио.

Читайте также"Утро начинается не с кофе": Усик и Ломаченко провели тренировку на воде (фото)

Видео боксер опубликовал на своей странице в Instagram.

"Для каждого спортсмена участие и победа на Олимпийских играх - это мечта. Организаторы и МОК делают все возможное, чтобы ваша мечта стала реальностью. Остался ровно год, для того, чтобы терпение превратилось в триумф.

Я желаю всем спортсменам и тренерам крепкого здоровья и достижения поставленных целей", - сказал Ломаченко в ролике.

Василий Ломаченко во время любительской карьеры два раза выигрывал Игры - в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко открыл собственный отель в Одесской области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram