На берегу моря: Ломаченко открыл собственный отель в Одесской области (фото)

Отель расположен на берегу моря в Затоке.

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко открыл свой отель.

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Комплекс расположен на берегу моря в курортном поселке Затока Одесской области. Он получил название "Loma Sport Hotel".

На базе отеля есть инфраструктура для занятий спортом - тренажерный зал, а также турники на открытом воздухе.

Фото "спортивного" отеля опубликованы в официальном Instagram-аккаунте.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что промоутерская компания Александра Усика проведет дебютный вечер бокса в Киеве.

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