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На берегу моря: Ломаченко открыл собственный отель в Одесской области (фото)

16:52, 11 июля 2020
Бокс
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Василий Ломаченко / фото REUTERS

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Комплекс расположен на берегу моря в курортном поселке Затока Одесской области. Он получил название "Loma Sport Hotel".

На базе отеля есть инфраструктура для занятий спортом - тренажерный зал, а также турники на открытом воздухе.

Фото "спортивного" отеля опубликованы в официальном Instagram-аккаунте.

фото instagram.com/loma_sport_hotel
фото instagram.com/loma_sport_hotel
фото instagram.com/loma_sport_hotel
фото instagram.com/loma_sport_hotel

Ранее УНИАН также сообщал о том, что промоутерская компания Александра Усика проведет дебютный вечер бокса в Киеве.

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