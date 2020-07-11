На берегу моря: Ломаченко открыл собственный отель в Одесской области (фото)
16:52, 11 июля 2020Бокс
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Отель расположен на берегу моря в Затоке.
Василий Ломаченко / фото REUTERS
Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко открыл свой отель.
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Комплекс расположен на берегу моря в курортном поселке Затока Одесской области. Он получил название "Loma Sport Hotel".
На базе отеля есть инфраструктура для занятий спортом - тренажерный зал, а также турники на открытом воздухе.
Фото "спортивного" отеля опубликованы в официальном Instagram-аккаунте.
фото instagram.com/loma_sport_hotel
фото instagram.com/loma_sport_hotel
фото instagram.com/loma_sport_hotel
фото instagram.com/loma_sport_hotel
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