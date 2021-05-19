Похоже, украинский боксер скоро получит долгожданную встречу с британцем.

Президент WBO Пако Валькарсель искренне верит в то, что бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в скором времени.

Об этом чиновник написал в Twitter.

"Надеюсь, болельщики бокса насладятся боем Энтони Джошуа - Александр Усик в ближайшем будущем", - напечатал весть глава Всемирной боксерской организации.

Напомним, что авторитетный журналист Майк Коппинджер уже назвал потенциальные даты поединка.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO, но организация санкционировала бой Энтони против Фьюри.

Планировалось, что в декабре Фьюри проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать поединок не удалось.

Бой между британскими чемпионами запланирован на 14 августа в Саудовской Аравии, но скорее всего не состоится, поскольку суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера. Поэтому бой между Усиком и Джошуа становится все более и более вероятным.

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Автор: Артем Будрин