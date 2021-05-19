Боксеры могут выйти на ринг уже в августе.

Украинский боксер Александр Усик, вероятно, получит возможность подраться с Энтони Джошуа в августе этого года.

Об этом сообщил авторитетный журналист Майк Коппинджер в Twitter.

Поскольку мегабой между Джошуа и другим тяжеловесом из Великобритании Тайсоном Фьюри под угрозой срыва, то Энтони обязан 21 или 28 августа помериться силами с Усиком, который является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

"21 и 28 августа - две даты потенциального боя Энтони Джошуа и Александра Усика за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Если между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет заключено соглашение на третий бой, то встреча Джошуа - Усик будет санкционирована WBO", - рассказал Коппинджер.

Отмечается, что Джошуа должен был защищать титул в поединке против Усика, однако отложил его, чтобы боксировать с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Планировалось, что в декабре Фьюри проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать поединок не удалось.

Бой между британскими чемпионами запланирован на 14 августа в Саудовской Аравии, но скорее всего не состоится, поскольку суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

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Автор: Артем Будрин