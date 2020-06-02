Соперник Усика назвал украинца одним из трех лучших боксеров мира

Дерек Чисора считает бой против Александра Усика "большим шагом" для себя.

Британский боксер Дерек Чисора включил украинца Александра Усика в тройку лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории.

Об этом Чисора сказал, комментируя предстоящую встречу с Усиком в ринге.

"Бой с Усиком - это большой шаг для меня. Я буду драться с одним из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории в мире. Это Усик, Тайсон Фьюри и Канело Альварес. Так что я буду боксировать с одним из самых лучших парней. Я взволнован этим, я как пацан в канун Рождества", - сказал Чисора, которого цитирует inews.co.uk.

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Британец заявил, что сделает все возможное, чтобы победить:

"Усик - новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет драться, поэтому я буду стараться изо всех сил и не перестану выбрасывать удары. Я собираюсь попытаться сбить его темп, я буду повсюду".

Напомним, бой Усика и Чисоры должен был состояться в мае, однако был перенесен из-за коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, когда может состояться перенесенный бой Усика и Чисоры.

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