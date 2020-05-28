Стало известно, когда может состояться перенесенный бой Усика и Чисоры

Александр Усик и Дерек Чисора могут встретиться за пределами Великобритании.

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о том, когда и где может состояться бой между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), который был перенесен из-за коронавируса.

По словам промоутера, поединок может состояться в конце августа.

Хирн также отметил, что бой состоится за пределами Великобритании.

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"Мы ведем переговоры по проведению этого боя. Многие страны приходят к нам. Мы еще обязаны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все обязательно должно происходить в США", - цитирует Хирна ringpolska.pl.

Напомним, изначально бой Усика и Чисоры был запланирован на 23 мая в Лондоне.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что команда Чисоры представила трейлер боя с Усиком.

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