Стало известно, когда может состояться перенесенный бой Усика и Чисоры
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о том, когда и где может состояться бой между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), который был перенесен из-за коронавируса.
По словам промоутера, поединок может состояться в конце августа.
Хирн также отметил, что бой состоится за пределами Великобритании.
Читайте также"Чао, красавец": Чисора анонсировал бой с Усиком (фото)
"Мы ведем переговоры по проведению этого боя. Многие страны приходят к нам. Мы еще обязаны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все обязательно должно происходить в США", - цитирует Хирна ringpolska.pl.
Напомним, изначально бой Усика и Чисоры был запланирован на 23 мая в Лондоне.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что команда Чисоры представила трейлер боя с Усиком.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram