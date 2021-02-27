Украинский боксер Карен Чухаджян, выступающий в полусредней весовой категории, побил россиянина Алексея Евченко в бою, состоявшемся в Москве.
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Поединок затянулся на все отведенные восемь раундов. 24-летний украинец одержал комфортную победу. Каждый из рефери отдал Карену все восемь раундов. Счет на записках: 80-72, 80-72, 80-72.
Об этом сообщает Boxingukraineboxing.
Для Чухаджяна эта победа стала 17-й в карьере при одном поражении.
В своем предыдущем поединке Карен побил россиянина Сергея Воробьева на территории соперника - в Калининграде.
После этой встречи Чухаджян заявил, что оппонент заразил его гепатитом А.
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