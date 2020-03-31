Украинский боксер заразился серьезной болезнью от российского соперника во время боя

Поединок проходил на территории РФ.

Украинский боксер Карен Чухаджян, выступающий в полусреднем весе, признался, что оказался в больнице из-за того, что заразился гепатитом А от россиянина Сергея Воробьева, с которым боксировал в начале февраля.

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Об этом украинец сообщил на своей странице в Instagram.

"Как проходит ваш карантин? Надеюсь, что вы не забываете о тренировках даже дома. Хотел бы и я показать свои домашние тренировки, но сейчас я на вынужденном отдыхе. Так случилось, что мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя я заразился гепатитом А (болезнь Боткина). Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю и вас прошу удержаться от негативных комментариев. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так вышло.

Инкубационный период гепатита А составляет около 21 дня, то есть все это время ты не ощущаешь никаких симптомов и не знаешь, что болеешь. Так было и со мной, около месяца я ни о чем не подозревал. В больнице я пролежал 3 недели. Сейчас уже прошла неделя после моей выписки. Чувствую себя хорошо, пью лекарства, придерживаюсь диеты и восстанавливаю печень", - написал Чухаджян.

Боксер также добавил, что следующий бой состоится не раньше осени, так как ему необходимо завершить лечение:

"Пока мне запрещены тяжелые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени, тем более сейчас бои никто не проводит из-за коронавируса. Моя цель сейчас - восстановиться и вернуться в еще лучшей форме. Я настроен решительно. К счастью, гепатит А полностью вылечивается. Еще у меня теперь иммунитет к этой болезни, ищу во всем плюсы".

Поединок прошел в Калининграде и завершился победой Чухаджяна раздельным решением судей. Боксер из Киева завладел поясом WBA International и одержал 16-ю победу подряд.

УНИАН ранее публиковал видеообзор боя Чухаджян - Воробьев.