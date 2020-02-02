Украинского боксера едва не засудили во время боя в России (видео)

Карену Чухаджяну удалось завоевать второстепенный титул в бою на территории России.

Украинский боксер Карен Чухаджян, выступающий в полусреднем весе, провел бой против россиянина Сергея Воробьева на территории соперника - в Калининграде.

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Бой, который стал главным событием вечера, прошел все десять раундов и едва не завершился скандалом.

Россиянин, который имел девять побед и шел без поражений, считался фаворитом поединка, но украинец выглядел в итоге намного лучше и не позволил Воробьеву провести ни одной точной атаки.

Один из судей, который был россиянином, решил отдать победу Воробьеву - 96:95. Однако еще два насчитали уверенное превосходство Чухаджяна - 99:91, 96:94. Даже российские комментаторы признали, что победа украинца была справедливой.

Видеообзор боя

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Таким образом, Чухаджян одержал 16-ю победу подряд на профессиональном ринге и завоевал титул WBA International. Единственное поражение он потерпел еще на старте карьеры в 2015-м году.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский боксер надел кофту с надписью "Москва 1980".