Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа.

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк проводит переговоры со своим британским коллегой Эдди Гирном относительно боя с чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк, пишет ТСН со ссылкой на Sky Sports.

"Теперь у Джошуа не будет реального оправдания. Джошуа не избежать Усика, пришло время выполнить обязательства. Два олимпийских чемпиона Лондона сойдутся друг с другом на ринге через 9 лет. Вот это история. Теперь у нас есть возможность организовать бой как можно скорее", - заявил Красюк.

Отмечается, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым сейчас владеет Джошуа.

Отмечается, что Джошуа должен был защищать титул в поединке против Усика, однако отложил его, чтобы боксировать с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Бой между британскими чемпионами запланирован на 14 августа в Саудовской Аравии.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Планировалось, что в декабре Фьюри проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать поединок не удалось.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотели провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.

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Автор: Александр Топчий