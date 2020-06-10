"Будем стоять на своем": в команде Усика резко отреагировали на информацию о бое Фьюри - Джошуа
Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал информацию о планах чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа провести поединок в следующем году.
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Красюка цитирует BoxingScene.
"Усик отказался от вершины в тяжелом весе, чтобы получить чемпионский поединок в супертяжелом дивизионе. Самое справедливое, что я могу для него сделать, - убедиться, что жертвы Александра были не напрасны.
Мы должны организовать Усику титульный бой в супертяжелом весе как можно скорее. И мы будем стоять на своем", - заявил промоутер.
Следующим соперником Усика должен стать британец Дерек Чисора, однако из-за пандемии коронавируса бой был перенесен на неопределенный срок.
УНИАН ранее сообщал о том, что соперник Усика назвал украинца одним из трех лучших боксеров мира.
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