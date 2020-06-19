"Мир, добро, любовь": Усик попробовал себя в живописи (фото)

Украинский боксер показал в сети картину, которую написал красками.

Украинский боксер Александр Усик решил заняться живописью.

Усик написал картину и выложил соответствующие фото в Instagram.

Картина выполнена в абстрактном стиле и ярких цветах, а также сперва содержала слова "Мир, добро, любовь и мы". Правда, затем последнее Усик решил закрасить.

"Саша, класс!", "Мир, добро, любовь, вата", "Чемодан, вокзал, Россия", "Вау, здорово", "Футболка - топ", - комментируют снимки подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик избавился от карантинного имиджа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram