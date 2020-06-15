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Больше не Робинзон Крузо: Усик избавился от "карантинного" имиджа (фото)

22:16, 15 июня 2020
Бокс
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Александр Усик сменил имидж / фото instagram.com/usykaa

Усик, который во время карантина отращивал волосы на голове, а также отпустил бороду, теперь подстригся и побрился.

Украинский боксер опубликовал в Instagram фото "до" и "после" и попросил подписчиков выбрать один из вариантов.

фото instagram.com/usykaa
фото instagram.com/usykaa

Мнения разделились: кому-то больше по душе пришелся первый образ боксера, а кому-то - второй.

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"На первой Робинзон Крузо", "Емельяненко", "Карантин и после", "Саня в любом образе силен", - комментируют подписчики.

Прокомментировал фото и боксер Денис Беринчик, который выбрал первый вариант и написал: "Волк".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Тайсон Фьюри включил Александра Усика в пятерку лучших супертяжеловесов мира.

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