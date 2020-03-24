Обошел Уайлдера: Усик вошел в тройку лучших боксеров-супертяжеловесов мира

Украинец уже является частью элиты дивизиона.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) вошел в топ-3 обновленного рейтинга лучших супертяжеловесов мира по версии авторитетного издания BoxRec.

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Усик набрал 580,5 балла, что позволило ему обойти Энди Руиса-младшего и Деонтея Уайлдера. Украинца опередили только действующие чемпионы мира из Великобритании - Энтони Джошуа (WBA, WBO, IBF, IBO) и Тайсон Фьюри (WBC).

Топ-10 рейтинга BoxRec:

1. Энтони Джошуа (Великобритания) - 912,8

2. Тайсон Фьюри (Великобритания) - 864,8

3. Александр Усик (Украина) - 580,5

4. Энди Руис-младший (Мексика) - 486,1

5. Деонтей Уайлдер (США) - 480,6

6. Диллиан Уайт (Великобритания) - 383,1

7. Александр Поветкин (Россия) - 362,4

8. Кубрат Пулев (Болгария) - 344,5

9. Луис Ортис (Куба) - 270,9

10. Дерек Чисора (Великобитания) - 268,1.

Свой следующий бой Усик намерен провести против британца Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне, однако велика вероятность, что поединок будет перенесен из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик повторил знаменитый трюк Ломаченко с монетами.