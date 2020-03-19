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Усик повторил знаменитый трюк Ломаченко с монетами (видео)

20:15, 19 марта 2020
Бокс
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Усик тренируется в Украине / фото: instagram.com/usykaa

Ломаченко прославился оригинальными упражнениями, благодаря которым он тренирует силу, реакцию и скорость. Одно из них - поймать на лету четыре монеты.

Усик находится в Киеве, продолжая подготовку ко второму поединку в супертяжелом весе против Дерека Чисора. 

33-летний боксер повторил трюк Ломаченко и опубликовал подтверждение на своей странице в Instagram.

Трюк с монетами в исполнении Ломаченко

💰💰💰💰🤛🏼🤖

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Бой Усика с Чисорой должен пройти 23 мая в Лондоне.

УНИАН ранее сообщал о том, что поединок Усика в Великобритании может быть перенесен из-за коронавируса.

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