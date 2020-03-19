Усик повторил знаменитый трюк Ломаченко с монетами (видео)
20:15, 19 марта 2020Бокс
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Украинский боксер продолжает тренировки в Киеве.
Усик тренируется в Украине / фото: instagram.com/usykaa
Украинский боксер Александр Усик сумел повторить тренировочный трюк соотечественника Василия Ломаченко.
Ломаченко прославился оригинальными упражнениями, благодаря которым он тренирует силу, реакцию и скорость. Одно из них - поймать на лету четыре монеты.
Усик находится в Киеве, продолжая подготовку ко второму поединку в супертяжелом весе против Дерека Чисора.
33-летний боксер повторил трюк Ломаченко и опубликовал подтверждение на своей странице в Instagram.
Трюк с монетами в исполнении Ломаченко
Бой Усика с Чисорой должен пройти 23 мая в Лондоне.
УНИАН ранее сообщал о том, что поединок Усика в Великобритании может быть перенесен из-за коронавируса.
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