Усик повторил знаменитый трюк Ломаченко с монетами (видео)

Украинский боксер продолжает тренировки в Киеве.

Украинский боксер Александр Усик сумел повторить тренировочный трюк соотечественника Василия Ломаченко.

Ломаченко прославился оригинальными упражнениями, благодаря которым он тренирует силу, реакцию и скорость. Одно из них - поймать на лету четыре монеты.

Усик находится в Киеве, продолжая подготовку ко второму поединку в супертяжелом весе против Дерека Чисора.

33-летний боксер повторил трюк Ломаченко и опубликовал подтверждение на своей странице в Instagram.

Трюк с монетами в исполнении Ломаченко

Бой Усика с Чисорой должен пройти 23 мая в Лондоне.

УНИАН ранее сообщал о том, что поединок Усика в Великобритании может быть перенесен из-за коронавируса.