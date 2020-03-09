Украинский боксер Выхрист узнал дату следующего боя и имя соперника

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист проведет второй бой на профессиональном ринге.

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист проведет второй бой на профессиональном ринге.

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Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании EC Boxing.

Украинец, который в профи выступает под псевдонимом Виктор Фауст, встретится с 33-летним аргентинцем Максимиллиано Алехандро Сосой.

Поединок пройдет 21 марта в Берлине.

Соса на профессиональном ринге провел 11 боев, из которых девять выиграл (четыре - нокаутом), а также дважды проиграл.

Напомним, в январе Выхрист решил отказаться от шансов поехать на Олимпиаду-2020 в составе сборной Украины и подписал контракт с немецкой промоутерской компанией. Федерация бокса Украины дисквалифицировала команду боксера за такое решение.

Свой первый бой на профи-ринге Выхрист провел 8 февраля и нокаутировал соперника менее чем за минуту.