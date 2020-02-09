Украинский боксер дебютировал на профи-ринге с победы за 55 секунд (видео)
09:59, 09 февраля 2020Бокс
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Виктор Выхрист провел свой первый бой в профессиональной карьере.
Виктор Выхрист одержал победу техническим нокаутом / фото: facebook.com/ECBOXING
Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист дебютировал на профессиональном ринге.
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Украинец, который в профи выступает под псевдонимом Виктор Фауст, в своем дебютном бою победил белоруса Андрея Мазаника (13-11, 10 КО).
Для того, чтобы выиграть бой, Выхристу понадобилось лишь 55 секунд.
На 44-й секунде боя Выхрист отправил своего соперника в нокдаун. Мазаник с трудом поднялся на ноги, после чего на 56-й секунде бой был остановлен. Команда белорусского боксера выбросила белое полотенце.
Дебютный бой Выхриста транслировал телеканал XSport.
Как сообщал УНИАН, ранее Федерация бокса Украины дисквалифицировала команду Выхриста за переход в профи.
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