Украинский боксер дебютировал на профи-ринге с победы за 55 секунд (видео)

Виктор Выхрист провел свой первый бой в профессиональной карьере.

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист дебютировал на профессиональном ринге.

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Украинец, который в профи выступает под псевдонимом Виктор Фауст, в своем дебютном бою победил белоруса Андрея Мазаника (13-11, 10 КО).

Для того, чтобы выиграть бой, Выхристу понадобилось лишь 55 секунд.

На 44-й секунде боя Выхрист отправил своего соперника в нокдаун. Мазаник с трудом поднялся на ноги, после чего на 56-й секунде бой был остановлен. Команда белорусского боксера выбросила белое полотенце.

Дебютный бой Выхриста транслировал телеканал XSport.

Как сообщал УНИАН, ранее Федерация бокса Украины дисквалифицировала команду Выхриста за переход в профи.