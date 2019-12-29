Два нокдауна и нокаут: потенциальный соперник Ломаченко одержал яркую победу (видео)

Американец Джервонта Дэвис нокаутировал кубинского ветерана и подобрался к бою с Василием Ломаченко.

Непобедимый американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 KO) победил кубинца Юриоркиса Гамбоа (30-3, 18 KO) в бою за титул "регулярного" чемпиона WBA в легком весе.

Бой завершился досрочной победой Дэвиса. Во втором и восьмом раундах американец отправлял Гамбоа в нокдаун, а в двенадцатом нокаутировал соперника. Рефери даже не стал отсчитывать нокдаун, а сразу остановил бой.

Стоит отметить, что во втором раунде кубинец повредил ногу и периодически прихрамывал.

Напомним, ранее украинский чемпион мира Василий Ломаченко, который владеет поясами WBA, WBO и WBC, заявил, что хотел бы встретиться с Джервонтой Дэвисом после боя против Теофимо Лопеса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лопес сделал очередной выпад в адрес Ломаченко.