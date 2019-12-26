"Лучший здесь я": американский чемпион сделал очередной выпад в адрес Ломаченко

Теофимо Лопес не сомневается в своей победе.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) повторно раскритиковал украинского обладателя поясов WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), который должен стать его следующим соперником.

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Американец дал комментарий YouTube-каналу Curran Bhatia.

"Конечно я его побью. Я не требовал этот бой, но просто хочу надрать ему задницу. Именно это Ломаченко во мне не нравится. У меня нет уважения к нему, в отличие от многих других людей. Почему? Из-за его поведения вне бокса. Да, он является чемпионом мира, но он далек от людей. Мне не нравятся такие персонажи", - заявил Лопес.

Также чемпион уверен, что без победы над ним Василий не сможет считать себя номером один:

"Я не отрицаю заслуги Ломаченко, у него свой путь. Но лучший здесь я, поэтому он должен побить меня, чтобы быть лучшим. Я просто хочу подарить большой бой людям. Они этого заслуживают".

Поединок должен состояться в апреле следующего года. В случае победы украинец станет абсолютным чемпионом мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко поучаствовал в богослужении в Иерусалиме.