Снова в деле: Усик приступил к тренировкам после победного дебюта в супертяжах (видео)
17:54, 14 ноября 2019Бокс
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Украинский боксер вновь набирает форму.
Усик вернулся к тренировкам / фото: instagram.com/vortexphoto
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вновь приступил к тренировкам.
Видео работы украинца с грушей опубликовано на его официальной странице в Facebook.
Усик одержал 17 побед в 17 боях, из которых 13 - нокаутом. Свой прошлый поединок Александр провел 12 октября в Чикаго, когда досрочно одолел американца Чазза Уизерспуна. Это был дебют украинца в супертяжелом весе.
Следующий поединок Усик может провести против британца Дерека Чисоры или победителя реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик попал в топ-5 престижного рейтинга супертяжеловесов.
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