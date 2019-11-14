Снова в деле: Усик приступил к тренировкам после победного дебюта в супертяжах (видео)

Украинский боксер вновь набирает форму.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вновь приступил к тренировкам.

Видео работы украинца с грушей опубликовано на его официальной странице в Facebook.

Усик одержал 17 побед в 17 боях, из которых 13 - нокаутом. Свой прошлый поединок Александр провел 12 октября в Чикаго, когда досрочно одолел американца Чазза Уизерспуна. Это был дебют украинца в супертяжелом весе.

Следующий поединок Усик может провести против британца Дерека Чисоры или победителя реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик попал в топ-5 престижного рейтинга супертяжеловесов.