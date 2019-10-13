Боксер из андеркарда Усика перенес операцию на мозге и находится в коме (фото)

Американец получил травму головы при нокауте.

Бой в андеркарде поединка украинца Александра Усика и Чазза Уизерспуна в Чикаго завершился реанимацией для одного из боксеров.

Об этом сообщил ESPN.

На ринге встречались средневесы Патрик Дэй и Чарльз Конуэлл. В десятом раунде Конуэлл нанес точный удар и отправил соперника в нокаут. Рефери даже не стал отсчитывать и сразу вызвал бригаду медиков.

27-летний боксер был доставлен в госпиталь, где срочно перенес операцию на головном мозге. В настоящий момент Дэй находится в тяжелом состоянии в коме.

Напомним, бой Усика был остановлен после седьмого раунда - Уизерспун отказался продолжать поединок. Украинец одержал дебютную победу в супертяжелом весе.

УНИАН ранее публиковал статистику ударов боя Усик - Уизерспун.