Боксер из андеркарда Усика перенес операцию на мозге и находится в коме (фото)
17:34, 13 октября 2019Бокс
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Американец получил травму головы при нокауте.
Патрик Дэй / REUTERS
Бой в андеркарде поединка украинца Александра Усика и Чазза Уизерспуна в Чикаго завершился реанимацией для одного из боксеров.
Об этом сообщил ESPN.
На ринге встречались средневесы Патрик Дэй и Чарльз Конуэлл. В десятом раунде Конуэлл нанес точный удар и отправил соперника в нокаут. Рефери даже не стал отсчитывать и сразу вызвал бригаду медиков.
27-летний боксер был доставлен в госпиталь, где срочно перенес операцию на головном мозге. В настоящий момент Дэй находится в тяжелом состоянии в коме.
REUTERS
Напомним, бой Усика был остановлен после седьмого раунда - Уизерспун отказался продолжать поединок. Украинец одержал дебютную победу в супертяжелом весе.
УНИАН ранее публиковал статистику ударов боя Усик - Уизерспун.
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