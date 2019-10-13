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Боксер из андеркарда Усика перенес операцию на мозге и находится в коме (фото)

17:34, 13 октября 2019
Бокс
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Патрик Дэй / REUTERS

Об этом сообщил ESPN.

На ринге встречались средневесы Патрик Дэй и Чарльз Конуэлл. В десятом раунде Конуэлл нанес точный удар и отправил соперника в нокаут. Рефери даже не стал отсчитывать и сразу вызвал бригаду медиков.

27-летний боксер был доставлен в госпиталь, где срочно перенес операцию на головном мозге. В настоящий момент Дэй находится в тяжелом состоянии в коме.

REUTERS

Напомним, бой Усика был остановлен после седьмого раунда - Уизерспун отказался продолжать поединок. Украинец одержал дебютную победу в супертяжелом весе.

УНИАН ранее публиковал статистику ударов боя Усик - Уизерспун.

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Теги: #бокс#Александр Усик