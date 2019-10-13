Полное доминирование: опубликована статистика ударов в бою Усик - Уизерспун

Украинский боксер за семь раундов нанес на 118 точных ударов больше, чем соперник.

Опубликована статистика ударов в бою между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО), который завершился досрочной победой украинца.

Статистику ударов обнародовал портал CompuBox.

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За семь раундов боя Усик выбросил 347 ударов, из которых 139 достигли цели. Точность украинца составила 40%.

При этом Усик может похвастаться впечатляющей точностью мощных ударов. Из 123 ударов 86 (это 70%) оказались успешными.

Уизерспун нанес всего 21 точный удар из 208. Процент точности его ударов - 10%.

Напомним, бой был остановлен после седьмого раунда - Уизерспун отказался продолжать поединок.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик прокомментировал свой дебют в супертяжелом весе.