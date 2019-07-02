"Нужна сила удара": экс-чемпион мира усомнился в перспективах Усика в супертяжелом весе

Дэвид Хэй считает, что в новом весе украинскому боксеру сложно будет нокаутировать соперников мирового уровня.

Экс-чемпион мира Дэвид Хэй высказал свое мнение о переходе бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в супертяжелый вес.

Об этом Хэй сказал в интервью Boxing Social, передает vringe.com.

"Все зависит от его рук. Я слышал противоречивые сообщения. Некоторые говорили, что он надорвал бицепс. Другие говорили, что он разорвал его полностью. Здесь большая разница. В одном случае нужна операция, чтобы прикрепить его. Даже если его рука будет идеальна на 100%, сложно побить супертяжа мирового уровня, как Чисора или Такам. Настоящего супертяжа, который идет вперёд и оказывает на тебя давление", - сказал Хэй.

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Британец выразил мнение, что Усик не умеет нокаутировать с одного удара:

"Тебе нужна сила удара, чтобы держать здоровяков в узде. Усик - не большой панчер. Он не одноударный нокаутер, но он точно может тебя нокаутировать. Он просто не известен этим. Он известен своими умениями, своими движениями головой, своими углами. Но иногда тебе действительно нужно держать супертяжа на расстоянии своих рук, потому что ты мелкий парень. И тебе нужно уметь потрясать с одного удара".

"Эвандер Холифилд перешел в супертяжи и нокаутировал Бастера Дагласа. Он не был большим панчером, но смог это сделать. Он смог тягаться с Ленноксом Льюисом, побить Джорджа Формена. Он владел силой удара, чтобы тягаться с супертяжами, потому что он был супертяжелым панчером. Я думаю, у Усика есть набор умений, чтобы сделать это. Есть ли у него сила удара для этого? Я не знаю", - добавил Хэй.

Напомним, бой Усика протика Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы украинца. Ожидается, что поединок состоится в сентябре.

Как сообщал УНИАН, ранее Такам заявил о намерении нокаутировать Усика.