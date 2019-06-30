"Жду тебя в сентябре": камерунский боксер заявил о намерении нокаутировать Усика
11:14, 30 июня 2019Бокс
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Карлос Такам готовиться стать первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе.
Карлос Такам уверен, что сможет победить Александра Усика / фото: BoxingSxene
Камерунский боксер Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) выразил уверенность в том, что сможет выиграть у украинца Александра Усика (16-0, 12 КО).
Слова Такама приводит сайт boxing247.com.
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"Я собираюсь драться с Усиком в сентябре. Но пока не знаю, где это будет - в Мэриленде, Великобритании или где-либо еще. Хочу, чтобы Усик выздоровел, потому что я жду этого поединка и знаю, что выиграю. Я собираюсь нокаутировать его. Усик, я жду тебя в сентябре", - сказал Такам.
Камерунец также добавил, что до сентября хочет провести промежуточный бой с любым соперником.
Напомним, бой Усик - Такам, который должен был состояться 25 мая, пришлось перенести из-за травмы украинца.
Как сообщал УНИАН, ранее промоутер заявил о том, что Усик может получить нового соперника на бой в сентябре.
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