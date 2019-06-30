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"Жду тебя в сентябре": камерунский боксер заявил о намерении нокаутировать Усика

11:14, 30 июня 2019
Бокс
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Карлос Такам уверен, что сможет победить Александра Усика / фото: BoxingSxene

Слова Такама приводит сайт boxing247.com.

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"Я собираюсь драться с Усиком в сентябре. Но пока не знаю, где это будет - в Мэриленде, Великобритании или где-либо еще. Хочу, чтобы Усик выздоровел, потому что я жду этого поединка и знаю, что выиграю. Я собираюсь нокаутировать его. Усик, я жду тебя в сентябре", - сказал Такам.

Камерунец также добавил, что до сентября хочет провести промежуточный бой с любым соперником.

Напомним, бой Усик - Такам, который должен был состояться 25 мая, пришлось перенести из-за травмы украинца.

Как сообщал УНИАН, ранее промоутер заявил о том, что Усик может получить нового соперника на бой в сентябре.

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Теги: #бокс#Александр Усик#Карлос Такам