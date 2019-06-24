Усик может получить нового соперника на бой в сентябре

Промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал о планах на следующий бой.

У Александра Усика может поменяться соперник на дебютный бой в супертяжелом весе.

Об этом сайту Tribuna.com сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.

Он заявил, что Карлос Такам, против которого Усик должен был боксировать в мае, является лишь одним из вариантов.

"Такам есть среди вариантов. Но вы же видели - сейчас он не в приоритете. Вчера пришла новость, что Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, которую мы ожидали. Делаем расклады и возможные сценарии", - сказал Красюк.

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Дата и место проведения боя, по словам Красюка, также пока остаются неизвестными:

"Мы пока не определились с окончательной датой. Планируем бой на сентябрь. Но ни времени, ни места, ни соперника пока подтвердить не могу".

Ожидается, что Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе, после чего встретится с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

"Не слишком ли это быстро? Что значит "быстро"? Пророчили же, что и чемпионом мира, и абсолютным чемпионом он быстро станет. Если человек может это сделать, то можно определить, когда - уже вовремя. Когда Господь дает такой шанс - это и есть вовремя", - сказал Красюк.

УНИАН также сообщал о том, что в следующем году Усик может провести бой на "Олимпийском".