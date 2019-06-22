Усик может провести бой на Олимпийском в следующем году

Промоутерская компания украинца планирует организовать бой в Киеве.

Украинский боксер Александр Усик в следующем году может провести бой на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом в интервью glavcom.ua сообщил глава промоутерской компании K2 Promotions Виталий Кличко.

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"Планы организовать титульный бой Усика на "Олимпийском" есть, но их реализация зависит от многих составляющих. Усик сейчас решил попробовать свои силы в тяжелом весе, взял паузу, травмировался и находится в процессе реабилитации. В этом году, к сожалению, такого поединка не будет. Планируем на следующий", - сказал Кличко.

Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, однако бой против Карлоса Такама был перенесен из-за травмы украинца и состоится в сентябре.

В предыдущий раз Усик боксировал в Украине еще в декабре 2015 года - до того, как завоевал свой первый пояс чемпиона мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик занял высокое место в рейтинге лучших чемпионов мира по версии WBC.