Украинец должен был драться 25 мая, но из-за травмы вынужден был перенести бой с Такамом.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF украинец Александр Усик вернется в ринг в сентябре. Об этом Boxing News 24 сообщил со-промоутер украинца Эдди Хирн.

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Украинец должен был дебютировать в супертяжелом дивизионе 25 мая в Оксон-Хилл, США, но поединок против Карлоса Такама сорвался из-за травмы бицепса Усика. Александр должен вернуться в ринг в сентябре, но соперник пока еще неизвестен. Вполне вероятно, что им станет тот же Такам, который также не дрался 25 мая.

Напомним, Анатолий Ломаченко, отец и тренер Василия Ломаченко, не стал брать денег у Александра Усика после того, как подготовил украинского боксера к финалу Всемирной суперсерии бокса.