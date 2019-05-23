Тренировал бесплатно: Ломаченко-старший отказался от гонорара за подготовку Усика

Анатолий Ломаченко отказался от денег после того, как подготовил Александра Усика к финалу Всемирной суперсерии бокса.

Анатолий Ломаченко, отец и тренер Василия Ломаченко, не стал брать деньги у Александра Усика после того, как подготовил украинского боксера к финалу Всемирной суперсерии бокса.

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

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Перед боем Усика против Мурата Гассиева Ломаченко-старший руководил тренировочным лагерем украинского боксера. Поединок в Москве в итоге стал для Усика одним из лучших в профессиональной карьере - он уверенно победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира.

Анатолий Ломаченко отказался от гонорара, заявив, что тренировал Усика "не ради денег, а ради бокса".

Отметим, что в профессиональном боксе тренер, как правило, получает 10 процентов от общего гонорара боксера или фиксированную сумму. Так, по данным немецких СМИ, Владимир Кличко за подготовку к каждому бою платил своему бывшему тренеру Эмануэлю Стюарду по 200 тысяч долларов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усика потеснили в рейтинге лучших боксеров мира.