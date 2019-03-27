На титульный бой украинца Гвоздика с французом Нгумбу проданы все билеты

Чемпионский поединок Александра Гвоздика пройдет в Филадельфии.

На бой чемпиона WBC в полутяжелом весе украинца Александра Гвоздика с французом Дуду Нгумбу проданы все билеты.

Об этом сообщает сайт 2300 Arena в Филадельфии, где и состоится поединок.

Правда, арена вмещается всего 2000 желающих.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 марта в Филадельфии (США) чемпион WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик впервые будет защищать свой титул в поединке против Дуду Нгумбу.