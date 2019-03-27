На титульный бой украинца Гвоздика с французом Нгумбу проданы все билеты
14:10, 27 марта 2019Бокс
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Чемпионский поединок Александра Гвоздика пройдет в Филадельфии.
Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном / boxingscene.com
На бой чемпиона WBC в полутяжелом весе украинца Александра Гвоздика с французом Дуду Нгумбу проданы все билеты.
Об этом сообщает сайт 2300 Arena в Филадельфии, где и состоится поединок.
Правда, арена вмещается всего 2000 желающих.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 марта в Филадельфии (США) чемпион WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик впервые будет защищать свой титул в поединке против Дуду Нгумбу.
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