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На титульный бой украинца Гвоздика с французом Нгумбу проданы все билеты

14:10, 27 марта 2019
Бокс
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Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе после победы над Адонисом Стивенсоном / boxingscene.com

Об этом сообщает сайт 2300 Arena в Филадельфии, где и состоится поединок.

Правда, арена вмещается всего 2000 желающих.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 марта в Филадельфии (США) чемпион WBC в полутяжелом весе украинский боксер Александр Гвоздик впервые будет защищать свой титул в поединке против Дуду Нгумбу.

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Теги: #WBC#Александр Гвоздик#титульный бой Гвоздик