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Украинский чемпион мира по боксу Гвоздик проведет первую защиту титула против Нгумбу

11:14, 08 февраля 2019
Бокс
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Подтвержден титульный бой Гвоздика с французом Нгумбу / isport.ua

Украинец будет проводить защиту титула 30 марта в Филадельфии, а его соперником станет француз Дуду Нгумбу, сообщает Isport.

Дуду Нгумбу 37 лет. На профессиональном ринге провел 46 боев — 38 побед (14 нокаутом) и 8 поражений.

Интересно, что дважды Дуду дрался в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015-го уступил Умару Саламову.

Отметим, что Александр Гвоздик уже начал подготовку к бою с Нгумбу.

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Теги: #бокс#WBC#Александр Гвоздик#Гвоздик чемпион мира по боксу