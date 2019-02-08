Украинский чемпион мира по боксу Гвоздик проведет первую защиту титула против Нгумбу
11:14, 08 февраля 2019Бокс
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37-летний француз Дуду Нгумбу дважды дрался в Украине.
Подтвержден титульный бой Гвоздика с французом Нгумбу / isport.ua
Следующий поединок чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика официально подтвержден.
Украинец будет проводить защиту титула 30 марта в Филадельфии, а его соперником станет француз Дуду Нгумбу, сообщает Isport.
Дуду Нгумбу 37 лет. На профессиональном ринге провел 46 боев — 38 побед (14 нокаутом) и 8 поражений.
Интересно, что дважды Дуду дрался в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015-го уступил Умару Саламову.
Отметим, что Александр Гвоздик уже начал подготовку к бою с Нгумбу.
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