Большой куш: Владимиру Кличко предлагают 80 миллионов долларов за возвращение в ринг

Стриминговая платформа DAZN увеличила вдвое предложение экс-чемпиону мира.

Стриминговая платформа DAZN удвоила предложение Владимиру Кличко по возвращению в ринг, сообщает Sport Arena.

DAZN предлагает 80 млн долларов (более 2 млрд гривен) за три боя, ранее было 40 млн долларов за такое же количество поединков.

Другие условия контракта остались прежними. Первый бой – в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Но если оппонентом будет британец, то поединок может состояться на «Уэмбли».

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Второй и третий поединки должны пройти в Лондоне на стадионе «Уэмбли» с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Помимо гарантированных денег по контракту, Кличко будет получать процент отчислений с доходов за телеправа во втором и третьем поединке.

Если Кличко победит во всех трех боях, ему будет предложено стать амбассадором компании.

Украинца попросили дать ответ до конца марта. Предварительно планировалось, что первый бой может состояться 25 мая или 1 июня.