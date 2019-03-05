Кличко предложили контракт на 40 миллионов долларов за возвращение на ринг
Стриминговая видео-платформа DAZN, принадлежащая спортивной британской медиа-компании Perform Group, предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов (порядка 1 миллиарда гривен) за возвращение на ринг.
Как сообщают источники Sportarena, по контракту Кличко должен провести три поединка.
Первый бой – в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга.
Второй и третий бои – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
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Помимо гарантированных 40 миллионов по контракту, Кличко будет получать процент отчислений с доходов за телеправа во втором и третьем поединке.
При этом в контракте есть пункт, согласно которому следующий бой состоится в случае победы в предыдущем.
Если с Владимиром Кличко получится договориться, DAZN проведет переговоры с каналом ESPN относительно трансляции поединка против Тайсона Фьюри.
Известно также, что все три боя могут состояться уже в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Если Кличко победит во всех трех поединках, ему будет предложено стать амбассадором компании.
Ранее Владимир Кличко назвал слухи о своем возвращении в бокс "ранней первоапрельской шуткой".