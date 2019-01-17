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Уайлдер и Фьюри должны провести матч-реванш - WBC

13:07, 17 января 2019
Бокс
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Фьюри и Уайлдер проведут матч-реванш в ближайшее время / wbcboxing.com

В соответствии с решением Совета управляющих WBC "организация уведомляет оба лагеря боксеров о том, что период свободных переговоров открыт, и продлится до 5 февраля", говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Если между сторонами не будет достигнуто соглашение, будут проведены торги на право организации поединка.

Также WBC изменил рапределение призового фонда с 70-30 на 60-40 в пользу чемпиона Уайлдера, учитывая рыночную стоимость Фьюри на данный момент.

Предыдущий бой двух супертяжеловесов, который состоялся 1 декабря 2018 года в  Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США) завершился вничью раздельным судейским решением. По ходу боя доминировал Фьюри, но Уайлдер дважды отправлял его в нокдаун (в 9 и 12 раундах). 

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Теги: #бокс#Уайлдер#Тайсон Фьюри