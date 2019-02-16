Черкасские Мавпы эффектно оформили вторую домашнюю победу в Суперлиге Пари-Матч

Черкасчане обыграли Одессу со счетом 110:95.

Черкасские Мавпы принимали Одессу в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - это была лишь вторая встреча этих соперников в сезоне.

Черкассчане обыграли Одессу со счетом 110:95, сообщает официальный сайт соревнований

Хозяева мощно стартовали благодаря феноменальному проценту реализации дальних. Уже за стартовую четверть подопечные Максима Михельсона забросили 7 из 10 трехочковых, набрав за четверть 30 очков.

Одесситы также атаковали неплохо, но нужно просто перестреляли соперника в первой половине. Во второй четверти команде Олега Юшкина удавалось приближаться к сопернику в счете, но очередная порция точных дальних отвергла одесситов на дистанцию 10 очков по итогам двух четвертей.

В третьем игровом отрезке команды продолжали играть быстро и результативно. Обезьяны контролировали темп игры и не подпускали соперника, сохранив двузначное преимущество перед заключительной десятиминуткой.

Старт 5:0 от Одессы в дебюте четвертой четверти дал надежду болельщикам гостей на камбэк, но Обезьяны не позволили гостям сделать даже намек на возвращение интриги. Очередной результативный отрезок в исполнении подопечных Максима Михельсона позволил им одержать вторую домашнюю победу в сезоне и, что интересно, как и в победном домашнем матче с Николаевом, здесь черкассчане пробили сотню. Чемпионы Украины второй раз победили Одессу в текущей регулярке, выиграв матч со счетом 110:95.

30 очков в этом матче набрал лидер Обезьян Александр Кольченко, который также сделал 6 передач, а его рейтинг эффективности составил 30 баллов.

У гостей самую результативную игру сезона провел Максим Пустозвонов, которой реалізувавші 7 из 9 трехочковых, набрал 27 очков, а его РЭ составил 25 баллов.

Суперлига Пари-Матч.

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Мавпы - Одесса 110:95 (30:22, 26:24, 25:23, 29:26)

Черкасские Обезьяны: Кольченко 30 + 6 передач, Коуклі 23 + 6 подборов, Липовцев 9 - 4 потери, Ткаченко 6, Бояркин 5 + 6 передач - старт, Янг 18 + 6 передач, Таваріон 12 + 5 подборов, Чумаков 4 + 5 подборов, Воевода 3

Одесса: Пустозвонов 27 + 7 подборов - 4 потери, Хелманіс 20, Балабан 15, Щепкин 15 + 5 передач - 4 потери + 2 перехвата, Новиков 4 + 4 передачи - старт, Ткачук 8 + 8 передач + 3 подбора, Шеляковс 6 + 5 подборов + 3 блок-шота + 2 перехвата - 2 потери